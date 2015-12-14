《汇市简讯》新西兰元/美元走势大致平静

0245 GMT * 新西兰元/美元以0.6715开盘后，下压至盘中新低0.6692，此外走 势大致平静 * 澳元先一步领跌，澳元/新西兰元跌至11月23日以来低点1.0661 * 人民币中间价下跌，有助于消弥市场紧张情绪，刺激澳元买盘 * 澳元/新西兰元的初步回升扩大至1.07，高见1.0720 * 新西兰元/美元在10日移动均线切入位0.6692附近开始出现买盘， 最新报0.6698/0.6700 * 11/12月涨势38.2%的费波纳奇回档技术位0.6651，是更具韧性的技 术面支撑，小时图阻力位在0.6720 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张荻)