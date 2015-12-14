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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 11:15 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元走势大致平静

0245 GMT
    
    * 新西兰元/美元以0.6715开盘后，下压至盘中新低0.6692，此外走
势大致平静
    * 澳元先一步领跌，澳元/新西兰元跌至11月23日以来低点1.0661
    * 人民币中间价下跌，有助于消弥市场紧张情绪，刺激澳元买盘
    * 澳元/新西兰元的初步回升扩大至1.07，高见1.0720
    * 新西兰元/美元在10日移动均线切入位0.6692附近开始出现买盘，
最新报0.6698/0.6700
    * 11/12月涨势38.2%的费波纳奇回档技术位0.6651，是更具韧性的技
术面支撑，小时图阻力位在0.6720 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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