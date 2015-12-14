中国新债：进出口行周四招标增发120亿两期固息债，期限五年和10年

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海12月14日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(17日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，五年和10年各半。
上述五年债为该行今年第16期 第六次增发，10年期为第14期 的第十三次增发，对应票面利率分别为3.48%和3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第16期和14期增发债
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期限/计息方式 5/10年固息
招标规模上限 各为60亿元
招标时间 12月17日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 五年：11月16日；10年：9月14日
缴款日 12月21日
分销期 12/17-12/21
上市日 12月23日
发行手续费 五年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。