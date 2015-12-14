中国新债：进出口行周四招标增发120亿两期固息债，期限五年和10年

路透上海12月14日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(17日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，五年和10年各半。

上述五年债为该行今年第16期 第六次增发，10年期为第14期 的第十三次增发，对应票面利率分别为3.48%和3.87%。