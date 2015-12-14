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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 11:14 BJT

中国新债：进出口行周四招标增发120亿两期固息债，期限五年和10年

路透上海12月14日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(17日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，五年和10年各半。

上述五年债为该行今年第16期 第六次增发，10年期为第14期 的第十三次增发，对应票面利率分别为3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第16期和14期增发债

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期限/计息方式 5/10年固息

招标规模上限 各为60亿元

招标时间 12月17日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 12月21日

分销期 12/17-12/21

上市日 12月23日

发行手续费 五年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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