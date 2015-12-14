韩国金融：银行将收紧贷款申请审查，以减缓家庭债务增长

银行业者还将争取让借款人按固定利率分期偿还贷款，符合去年帮助借款人避开浮息非分期偿还贷款的规定。

由韩国央行、企划财政部、以及该国银行业协会等机构官员组成的联合工作组制定了这项规定。

决策者担心，美国加息最终会导致国内借款成本上升并损及家庭，尤其是在利率处在纪录低点，韩国家庭债务相比前几年以更快速度增长的情况下。

据韩国央行数据，今年截至9月底的家庭负债规模较上年增长10.4%，远高于去年6.5%的增幅以及2013年5.7%的增幅。

截至2012年底，韩国家庭债务与可支配收入之比为163.8%，远超过经济合作暨发展组织(OECD)国家平均134.8%的水准。