韩国金融：银行将收紧贷款申请审查，以减缓家庭债务增长

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
银行业者还将争取让借款人按固定利率分期偿还贷款，符合去年帮助借款人避开浮息非分期偿还贷款的规定。
由韩国央行、企划财政部、以及该国银行业协会等机构官员组成的联合工作组制定了这项规定。
决策者担心，美国加息最终会导致国内借款成本上升并损及家庭，尤其是在利率处在纪录低点，韩国家庭债务相比前几年以更快速度增长的情况下。
据韩国央行数据，今年截至9月底的家庭负债规模较上年增长10.4%，远高于去年6.5%的增幅以及2013年5.7%的增幅。
截至2012年底，韩国家庭债务与可支配收入之比为163.8%，远超过经济合作暨发展组织(OECD)国家平均134.8%的水准。
韩国金融服务委员会称，将维持当前的贷款价值比和债务收入比。(完) (编译 王洋/李爽 审校 蔡美珍/白云)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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