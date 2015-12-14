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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 11:35 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在早盘遭抛后稳步回升

0318 GMT

* 澳元/美元周一开盘报0.7200美元，亚洲市场交投区间为0.7160-0.7218，最新报0.7192

* 澳元/美元周五纽约市场收在0.7183，但中国数据表现稳健，令其升至0.7218

* 升至0.7218的涨势昙花一现；一度疲弱的停止点跌破后持续下滑

* 接近东京市场开盘之际，澳元/美元面临来自人民币的新压力

* 0.7160-70窗口的支撑相当稳定，澳元/美元反弹

* 对人民币的疑虑，被认为有些过度，但本周没有人敢轻易冒险 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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