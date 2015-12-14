韩国金融市场：韩元受人民币颓势影响下跌，股市亦下滑

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
医疗用品类股 表现逊于大盘，韩美药品 下跌2.6%，Hanmi Science Co Ltd 跌2.4%。
外资在近中午时卖超韩股1,390亿韩元，之前八个交易日已卖超2.106万亿韩元。
12月三年期公债期货 涨0.06点至109.41。
0241GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,185.6 1,179.5
日圆/韩元 9.7894/968 9.8159
韩国公债期货 * 109.41 109.35
韩国综合股价指数 1,927.21 1,948.62
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王洋/孙国玉/戴素萍 审校 蔡美珍/许娜/李爽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。