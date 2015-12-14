《全球汇市》FED会议前美元指数小涨，人民币进一步贬值

“市场对日本央行没有什么期待，”外汇研究公司Global-info的负责人Kaneo Ogino说。

“人们仍在美联储会议前出脱美元多仓，”他说。

美联储为期两天的政策会议将在周三结束，投资者现在的主要疑问是，美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来将试图让货币政策以多快的速度实现正常化，对美联储近10年来首次升息的预期已在多数仓位中得到消化。

欧元兑美元 下跌约0.1%至1.0964美元，过去两周曾累计涨逾3%；由于欧洲央行在12月3日会议上政策放松力度不及许多人预期，欧元曾在大规模轧空行情之下大涨。

南非兰特 跳涨，因总统祖马(Jacob Zuma)突然转变态度，让Pravin Gordhan重新担任财长。兰特兑美元最新报15.2823兰特。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0957 1.0987 -0.27 -9.42 1.2097

美元/日圆 121.10 120.86 0.20 1.37 119.68

欧元/日圆 132.69 132.73 -0.03 -8.63 144.78

美元/瑞郎 0.9855 0.9829 0.26 -0.87 0.9941

英镑/美元 1.5188 1.5215 -0.18 -2.47 1.5573

美元/加元 1.3737 1.3754 -0.12 18.25 1.1618

澳元/美元 0.7194 0.7186 0.11 -11.92 0.8168

新西兰元/美元 0.6704 0.6719 -0.22 -14.02 0.7797

澳元/日圆 87.120 87.030 0.10 -10.86 97.750

新西兰元/日圆 81.190 81.040 0.19 -13.17 93.310

英镑/日圆 183.93 183.89 0.02 -1.03 186.38

澳元/新西兰元 1.0728 1.0708 0.19 2.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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