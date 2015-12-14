《全球汇市》FED会议前美元指数小涨，人民币进一步贬值

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
“市场对日本央行没有什么期待，”外汇研究公司Global-info的负责人Kaneo Ogino说。
“人们仍在美联储会议前出脱美元多仓，”他说。
美联储为期两天的政策会议将在周三结束，投资者现在的主要疑问是，美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来将试图让货币政策以多快的速度实现正常化，对美联储近10年来首次升息的预期已在多数仓位中得到消化。
欧元兑美元 下跌约0.1%至1.0964美元，过去两周曾累计涨逾3%；由于欧洲央行在12月3日会议上政策放松力度不及许多人预期，欧元曾在大规模轧空行情之下大涨。
南非兰特 跳涨，因总统祖马(Jacob Zuma)突然转变态度，让Pravin Gordhan重新担任财长。兰特兑美元最新报15.2823兰特。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0957 1.0987 -0.27 -9.42 1.2097
美元/日圆 121.10 120.86 0.20 1.37 119.68
欧元/日圆 132.69 132.73 -0.03 -8.63 144.78
美元/瑞郎 0.9855 0.9829 0.26 -0.87 0.9941
英镑/美元 1.5188 1.5215 -0.18 -2.47 1.5573
美元/加元 1.3737 1.3754 -0.12 18.25 1.1618
澳元/美元 0.7194 0.7186 0.11 -11.92 0.8168
新西兰元/美元 0.6704 0.6719 -0.22 -14.02 0.7797
澳元/日圆 87.120 87.030 0.10 -10.86 97.750
新西兰元/日圆 81.190 81.040 0.19 -13.17 93.310
英镑/日圆 183.93 183.89 0.02 -1.03 186.38
澳元/新西兰元 1.0728 1.0708 0.19 2.47 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/李爽/汪红英；审校 王洋/龚芳/杜明霞/高琦)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。