银行观点：广东自贸区金改方案在个人业务形成新突破--中银香港

路透香港12月14日 - 中国央行上周公布广东自贸区“金改方案”（金融支持广东自贸区建设的指导意见），中银香港 高级经济研究员应坚认为，与上海自贸区金改方案相比，广东自贸区金改方案有关跨境人民币业务的措施较为具体，在个人业务方面形成新突破，为粤港金融合作提供更大想像空间。

但他指出，就市场较关注的自贸区账户改革，金改方案的提法较为审慎，并未直接提及自由贸易账户或多币种账户体系，相信相关改革有待进一步研究。

以下为其评论全文：

人行公布了「金融支持广东自贸区建设的指导意见」（广东自贸区 「金改方案」），内容覆盖人民币跨境使用、外汇管理改革、区域金融合作及其他创新业务，与上海自贸区「金改方案」相比，具有自己特点，为下一步加强粤港金融合作、共同推进广东自贸区建设，提供了明确方向。

广东自贸区「金改方案」有关跨境人民币业务的措施较为具体，包括在宏观审慎管理框架下，开展跨境人民币双向融资，允许区内金融机构及企业从境外借入人民币资金，同时又探索人民币境外贷款、鼓励区内银行增加对企业境外项目贷款。在外汇管理改革方面，「金改方案」首次明确「限额内资本项目可兑换」的具体办法，规定区内注册、负面清单外的境内机构，按照每年跨境收支均不超过1,000万美元的限额（暂定）自主开展跨境投融资活动，并允许区内机构按净资产1倍（暂定）开展外债比例自律业务，落实了两项重要的外汇管理改革措施。与上海自贸区「金改方案」重点推动自由贸易账户下资本项目可兑换业务相比，各有不同特点。

广东自贸区「金改方案」在个人业务方面形成新突破，允许金融机构为区内个人办理经常项下跨境人民币结算业务，支持区内个人从港澳借入人民币购买区内不动产，并支持港澳个人在区内购买人民币理财产品。「金改方案」亦提出，研究区内个人以人民币开展直接投资、证券投资、集合投资等境外投资，办理与移民、捐赠、遗赠和遗产相关的资产转移业务。同业业务方面，区内金融机构可与港澳同业开展跨境人民币借款业务、人民币项下跨境担保业务。「金改方案」支持区内金融机构和企业在香港发行人民币股票和债券。这些措施都直接增加了香港金融业的业务机会，进一步深化两地金融合作，提升粤港澳服务贸易自由化程度。

另一方面，广东自贸区本外币资金集中运营业务也正式落地，参照上海自贸区「金改方案」，区内跨境本外币资金池的门槛会有所降低，便利程度则进一步提高。「金改方案」在外汇衍生产品、跨境电子商务、海外投贷基金、金融「一卡通」、新型创业服务平台、供应链金融业务创新及社会信用体系建设等方面，都提出了方向性意见及思路，为两地金融合作拓展新领域。

至于市场较关注的自贸区账户改革，「金改方案」的提法较为审慎，提出「探索建立与自贸试验区相适应的帐户管理体系」，并未直接提及自由贸易账户或多币种账户体系，相信相关改革有待进一步研究。但不管引入什么账户体系，未来方向是为区内主体办理跨境经常项下结算业务、政策允许的资本项下结算业务、经批准的自贸试验区资本项目可兑换先行先试业务，促进跨境贸易、投融资结算便利化。

总体上，广东自贸区「金改方案」一是在总结和借鉴上海自贸区成功经验的基础上有所创新、有所突破，二是以粤港澳金融合作为重点，扩大金融业对港澳开放。广东自贸区金融改革将成为香港金融业业务创新的新动力，因此，香港金融业有必要深入研究政策内容，不断创新跨境业务及产品，以便利用好自贸区政策优惠，促进两地经济共同发展。