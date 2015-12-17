重温稿-路透调查：逾七成受访机构认为台湾央行本周将维持利率不变

* 时间：12月17日预估当地时间16:30-17:30 * 事件：台湾央行第四季全体理监事会议 * 调查结果：17家受访机构中逾七成估利率不变，四家估降息 路透台北12月14日 - 路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四 季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可 能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 根据路透访谈17家金融机构分析师，13位认为台湾央行将维持重贴现率在1.75%不变； 另四位则是预估央行将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降为1.625%。 渣打银行首席经济学家符铭财表示，台湾经济数据如出口和工业生产皆低落，显示景气 持续低迷，且通膨没有压力，创造了央行可能再降息的环境。 〞只不过，美国周三可能升息，对亚洲的中央银行来说，可免于持续降息的压力，〞他 说。 他指出，包括韩国、马来西亚、泰国、菲律宾央行近期都维持利率不变，台湾央行近一 季以来的定存单也稳定走高至7.4兆(万亿)台币，资金已经充裕；此外，通膨虽没有走高的 疑虑，不过也持续抬头。 至于美国联邦储备理事会本周的会议，除非有出乎意料的因素，美联储周三料将宣布20 06年6月以来的首度升息。 台湾景气低迷内外皆冷，今年经济成长下修至仅1.06%，创下六年来最低。第三季以来 ，台湾政府财政和货币宽松配合提振低迷景气。 以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估： 金融机构 第四季重贴现率(%) 澳新银行 1.750 巴克莱 1.750 群益证券 1.750 花旗银行 1.750 星展银行 1.625 Forecast 1.750 富兰克林华美投信 1.750 ING 1.750 日盛投顾 1.625 元富投顾 1.625 兆丰投顾 1.750 Moody's Analytic 1.750 永丰金投顾 1.750 法兴 1.750 大众银行 1.750 台新投顾 1.625 元大投顾 1.750 中值 1.750 (完) (记者 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)