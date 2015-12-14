中国货币市场：主要回购利率微幅波动，IPO申购高峰已至资金面仍偏松

路透上海12月14日 - 中国银行间市场周一主要回购利率窄幅波动。交易员称，资金面整体宽松依旧，今日九只新股网上申购未有明显扰动；市场关注近期人民币汇率贬值压力会否传导影响境内资金面，但货币政策宽松预期亦在，因此对年内流动性看法维持乐观。

上海一券商交易员称，早盘感到供给略收敛，但负面影响有限，“出钱的机构少一点了，基金都去打新了；押信用借隔夜七天，可能没上周那么容易。”

A股新一批10家首次公开发行(IPO)新股中，有九家公司集中于今日进行网上申购。

早盘上交所国债质押式回购最新利率 跳涨，较上日升幅逾100bp，不过银行间市场方面，隔夜质押式回购加权利率 继续持稳于1.77%附近。

上海一银行交易员表示，资金面总体宽松，只要有充分的利率债质押品，即使是融入跨月期限亦无难度；而质押信用债影响银行年末风险资产规模，因此跨月价格多需加点。

他提及，周中美联储或宣布加息，届时关注会否增加人民币贬值和资本流出压力。不过市场对央行降准等维稳动作亦有所期待，因此年末流动性预期平稳乐观不改。

中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。据路透统计，公开市场本周共有300亿元逆回购到期，此外还有共计800亿元的国库现金定期存款到期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7727 1.7716 +0.11

七天 2.3324 2.3221 +1.03

14天 2.6006 2.6045 -0.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5450 2.2100 +133.50

七天 2.5800 2.5000 +8.00

14天 2.5650 2.6000 -3.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.4000 2.3700 +3.00

14天 2.6100 2.6200 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7880 +0.00

七天 2.3030 2.3020 +0.10

三个月 3.0461 3.0510 -0.49