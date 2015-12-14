中国债市动态：现券收益率小涨IRS略升，周末数据好于预期情绪稍偏空

路透上海12月14日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅走升，IRS(利率互换)亦微幅上行。交易员称，受周末公布的工业投资等数据好于市场预期影响，早间现券虽不乏买盘，但整体交投情绪偏空，机构卖盘稍占上风，收益率走升约3个基点左右。

信用债方面，据交易员透露，复星系品种早间交投情绪平复收益率有所回落，恐慌性抛盘暂消。稍早据参加复星年会人士对路透表示，复星董事长郭广昌周一已出席该工作年会；另据财经网报导，郭广昌已经结束协助司法机关的有关调查，平安返回家中。

“情绪偏空，但是买盘还是有，国债和国开债10年收益率都上了3个(基)点左右吧，”上海一银行交易员表示，周末投资数据向好，降准也一直未兑现都有关系。

在黯淡的物价和外贸数据之后，中国周六公布的工业、投资和消费数据均胜预期，成为11月经济运行的一抹亮色，显示中国经济边际改善略有企稳。不过，鉴于房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观，仍需要供需两端发力予以支持。

华北一银行交易员认为，短期债市先看看这周美联储决议如何，中国经济数据虽有改善但是整体仍不脱弱势，债券仍有向暖基础，而且未来基础货币减少带来的降准仍值得期待。

此外，对于复星债走势，他指出，交易所及银行间复星债收益率均不同程度回落，但估计很难一下子回到之前的收益率水平，“复星系债券基本安全了吧，至少恐慌盘消停了。”

据交易员透露， 上周五在收益率11%附近成交的复星高科短融，今日最新有在6%位置成交。

在银行间市场交易的短融“15复星高科CP001” 最新成交收益率报9.5013%；交易所上市的企业债方面，复星集团旗下11南钢债 早盘收报100.31元人民币，涨1.487%。

10年期国债150023最新报价 在3.03%/2.99%，上日尾盘为2.9975%/2.9600%；10年期国开债150210券最新报价 在3.4000%/3.3950%，上日尾盘为3.3750%/3.3650%。