澳洲经济指标总览--12月14日

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差33.05 逆差24.03
出口(较前月) -3% +3.0%
进口(较前月) 持平 +2.0%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月8日
(较前月) 10月 +0.5% +0.4%
就业市场(经季节调整) 2016年1月14日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +7.14 +5.86 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +4.0
失业率 5.8% 5.9% 就业参与率 65.3% 65.0%
消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2016年3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2016年3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。