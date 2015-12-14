台湾股市：连五日收跌再创逾三个月新低，低档仍有护盘力道

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透台北12月14日 - 台湾股市周一收挫近1%再创逾三个月新低，为连五日下跌，但仍站稳在8,000点以上。分析师表示，指数低档仍有政府的护盘力道，台股虽有反弹契机，但还待厘清美国联邦储备理事会利率决议的变数。
台湾加权股价指数 收跌0.93%报8,040.16点，此前收盘低位为9月8日的8,001.50点；今日成交初值 为746.55亿台币，上交易日修正后为890.07亿。
台新投顾协理黄文清说，〞八千点看起来有人在守，但还要再等等吧，看能否止跌。〞
他指出，盘中台股一度跌破8,000点大关，但低档买盘进驻令该点位失而复得，目前各类股的表现看来都相当弱势，还要看看美联储本周的会议结果，厘清市场忧虑。
美联储本周二-三将召开议息会议，目前市场大多反应了美国本次将升息的预测；而后台湾央行周四(17日)也紧接着要召开议息会议。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。
分析师预估明日台股指数区间落在8,000-8,108点。
本地时间14:10，亚洲主要股市大多下跌，MSCI亚太明晟指数 跌1.32%。(完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。