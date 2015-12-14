台湾股市：连五日收跌再创逾三个月新低，低档仍有护盘力道

路透台北12月14日 - 台湾股市周一收挫近1%再创逾三个月新低，为连五日下跌，但仍站稳在8,000点以上。分析师表示，指数低档仍有政府的护盘力道，台股虽有反弹契机，但还待厘清美国联邦储备理事会利率决议的变数。

台湾加权股价指数 收跌0.93%报8,040.16点，此前收盘低位为9月8日的8,001.50点；今日成交初值 为746.55亿台币，上交易日修正后为890.07亿。

台新投顾协理黄文清说，〞八千点看起来有人在守，但还要再等等吧，看能否止跌。〞

他指出，盘中台股一度跌破8,000点大关，但低档买盘进驻令该点位失而复得，目前各类股的表现看来都相当弱势，还要看看美联储本周的会议结果，厘清市场忧虑。

美联储本周二-三将召开议息会议，目前市场大多反应了美国本次将升息的预测；而后台湾央行周四(17日)也紧接着要召开议息会议。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

分析师预估明日台股指数区间落在8,000-8,108点。