《中国企业债发行日程表》--12月14日

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *仁寿县资产 10 7 12/21簿记建档 -- AA- 12/22-12/24 兴业证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金/眉山发展控股公司提供担保) ========================================================================================= 昌乐县新城 9 7 12/15簿记建档 *上限6.30% AA- 12/16起 中泰证券 发展有限公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 泰州海陵 12 7 12/11簿记建档 4.60% AA 12/14-12/16 银河证券 资产经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 盐城高新区 10 7 12/11簿记建档 *3.90% AA 12/14-12/16 中信建投证券 投资集团 ========================================================================================= 宜昌高新 20 7 12/14簿记建档 上限6.00% AA 12/15-12/16 东方花旗证券 投资开发 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖北供销合作社 6 10 12/10簿记建档 4.87% AA 12/11-12/17 长江证券 社有资产经营管理公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西和济投资 5 7 12/14簿记建档 上限7.00% AA 12/15-12/17 兴业证券
(第3-7每年末还20%本金/上饶市城市建设投资开发集团提供担保) ========================================================================================= 河北广电信息 2 8 12/11簿记建档 *4.28% AA+ 12/14-12/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 营口市老边区 8 7 12/15簿记建档 *上限6.50% AA 12/16-12/18 兴业证券 城市建设投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金)
(营口市城市建设投资发展公司提供担保/海域使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 贵州凯里 14 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/18 国海证券 城镇建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 兴安盟城市 12 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 兴业证券 发展投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 凤城现代 5 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 国泰君安证券 产业园区开发建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 汨罗城市 11 7 12/17簿记建档 -- AA- 12/18-12/21 东方花旗证券 建设投资开发 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 *上限6.00% AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 12/18簿记建档 -- AA- 12/21-12/22 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) ========================================================================================= 长沙轨道 20 10 12/18簿记建档 -- AA+ 12/21-12/22 华泰联合证券 交通集团 (第3-6年每年还10%本金，7-10年每年还15%本金) 中银国际证券/西南证券/财富证券 ========================================================================================= 威海蓝创 11 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/23 国信证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 潜江城市建设 17 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/23 国泰君安证券 投资开发公司 (第3-7每年末还20%本金/以估值35.49亿元的国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 无锡创业 4 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/23 东吴证券 投资集团 (第5年末附发行人和投资者选择权/无锡产业发展集团提供担保) ========================================================================================= 黔东南州畅达 20 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/25 财通证券 交通建设投资集团停车场专项债券(第3-7每年末还20%本金/以停车场相关资产提供担保)中泰证券 ========================================================================================= 金昌市建设 6.5 7 12/18簿记建档 上限7.25% AA- 12/21-12/25 华龙证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) 摩根士丹利华鑫证券 =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *邳州市棚户区 11 5 12/17簿记建档 -- AA+ 12/18-12/22 申万宏源证券 改造安置房项目收益债 (第3-5年末分别偿还15%、35%和50%本金/瀚华担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。