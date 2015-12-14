版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 14:23 BJT

日本股市：收跌且触及六周低点，油价续跌致市场弥漫避险情绪

路透东京12月14日 - 日股日经指数周一跌至六周低位，因全球油价延续跌势，加剧了美联储会议前的投资者紧张情绪。预计美联储本周会升息。

日经指数 收低1.8%至18,883.42点，为11月2日以来最低收位，投资者抛售风险较大资产。

东证股价指数 跌1.4%至1,527.88点，JPX-日经400指数 亦下挫1.4%至13,746.26点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐