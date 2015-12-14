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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 14:31 BJT

日本债市：多数上涨，因股市走软而美债收益率下滑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.000% +0.0 0.040%

10年期公债 0.300% -1.0 0.310%

20年期公债 1.035% +0.0 1.035%

30年期公债 1.360% +0.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.81 +0.12 148.69

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 0#EUBMK=> (编译 刘秀红/杜明霞/于春红; 审校 孙茉莉/王洋/白云)

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