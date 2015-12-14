《汇市简讯》欧洲盘初：市场风险企稳，美元/南非兰特波动最为明显

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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* 中国经济显现持稳迹象，但仍需更多政策支撑
* 极右翼民族阵线在地区选举空手而归，勒庞总统梦受挫
* 南非财长人选一波三折，总统祖马最终选择戈尔丹(Pravin Gordhan)出任 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。