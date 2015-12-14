版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场风险企稳，美元/南非兰特波动最为明显

0644 GMT

* 美元/日圆涨0.17%，澳元/美元涨0.19%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.05%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.25%

* 美元/南非兰特跌4.53%，美元/马币(林吉特)涨0.73%，美元/印尼卢比涨0.82%，美元/韩元涨0.45%

* 中国沪综指涨2.26%，日经指数跌1.8%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.21%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.48%，三个月期铜 跌0.12%

* 中国经济显现持稳迹象，但仍需更多政策支撑

* 极右翼民族阵线在地区选举空手而归，勒庞总统梦受挫

* 南非财长人选一波三折，总统祖马最终选择戈尔丹(Pravin Gordhan)出任 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐