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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 14:59 BJT

标题新闻：印度11月批发(趸售)价格同比降1.99%为连续第13个月下滑，主要受油价暴跌影响

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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