中国债市：复星高科称偿债能力未受董事长协查影响，债务偿付有保障

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透上海12月14日 - 上海复星高科技（集团）有限公司周一称，公司实际控制人、董事长郭广昌正协助相关司法机关调查，但公司偿债能力未受影响；公司制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为待偿还债务融资工具本息的及时足额偿付提供保障。
复星高科在中国货币网发布的公告并称，将严格按照《非金融企业债务融资工具信息披露规则》，切实做好信息披露工作，在债务融资工具存续期内，对发生可能影响其偿债能力的重大事项时，及时向市场披露。
复星系公司发行的两只交易所债券--复星医药 发行的“11复星债” 、复星高科发行“10复星债” 上周五因董事长失联传闻大跌，但今日均有所反弹。银行间市场方面，复星高科发行的短期融资券“15复星高科CP001” 成交收益率已由上周五的11%高点跌至6%。
复星高科并强调，郭广昌现在正协助相关司法机关调查，可以以适当方式参与公司重大决策。公司董事认为，这并未对复星集团财务或运营有任何重大不利影响，公司目前运营一切正常。此番表态与稍早复星系多家上市公司最新公告的内容一致。
复星旗下A股上市公司复星医药 、豫园商城 、上海钢联 、海南矿业 和南钢股份 周一复牌后大跌后均缩减跌幅，海南矿业更是转为收升。因有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。 （完）
欲浏览详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。