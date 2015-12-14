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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 15:15 BJT

全球金市：金价持平，因美联储加息预期而承压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1073 -1.06 -0.1

现货银 13.85 -0.05 -0.36

现货铂金 842.35 2.17 0.26

现货钯金 543.9 1.67 0.31

COMEX期金 1073.1 -2.6 -0.24

COMEX期银 13.875 -0.009 -0.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/于春红; 审校 白云/高琦/张若琪)

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