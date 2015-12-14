企业结盟：中国石油集团与阿布扎比穆巴达拉石油公司签署合作协议

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京12月14日 - 中国石油天然气集团公司 周一称，已与阿布扎比穆巴达拉油气控股有限责任公司签署战略合作协议。
此项油气勘探与生产协议于周日在北京签署，正值阿联酋阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬正式访华期间。
中国石油集团官网发表声明称，双方将在阿联酋境外上游油气投资及相关项目服务等潜在领域开展合作，具体包括陆上常规项目、海上项目和LNG项目等合作。
穆巴达拉石油公司为阿布扎比一家主要投资基金的子公司。
今年10月，据知情人士向路透表示，全球最大的产油商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正在与中国石油集团谈判，拟收购中石油的部分营销、零售及炼油资产。 (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。