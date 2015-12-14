全球气候：中国将与各方确保巴黎协定实施，拓展双边合作--习近平

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京12月14日 - 中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话称，联合国气候变化巴黎大会是应对气候变化国际合作的新起点，中方愿同各方保持协调合作，确保《巴黎协定》有效实施，拓展应对气候变化领域双边务实合作。
新华社报导援引习近平在电话中称，联合国气候变化巴黎大会成功通过了《巴黎协定》，为2020年后全球合作应对气候变化问题指明了方向和目标，这是一件造福世界人民的大好事。中方愿同美方就重大国际问题保持沟通和合作。
美国总统奥巴马表示，联合国气候变化巴黎大会达成历史性协定，值得祝贺。美国愿同中国及各方共同努力，确保协定生效和落实。美中两国在气候变化问题上的沟通合作表明，两国完全能够在广泛国际事务中开展建设性合作。
巴黎全球气候大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。
这项协议被誉为第一个真正的全球气候协议，规定富国与穷国均有义务控制排放，抑制全球变暖。协议提出了本世纪实现人类活动排放与自然吸收之间的平衡的全面、长期目标。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。