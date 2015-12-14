台湾债市：10年公债殖利率随美债小幅收跌，市场观望交投不兴

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 10年公债殖利率随美债小幅收低
* 本周观望美联储及台湾央行的动作
* 明日104/12期殖利率暂看在1.176-1.186%
路透台北12月14日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周一随美债小幅收跌。交易员表示，时序进入年底，交易商意兴阑珊，成交不兴。
他们指出，本周二到周三美国联邦储备理事会将召开议息会议，目前市场多已反应了美国本次将升息的结果；至于台湾央行方面，多数交易商则预估央行将维持利率不变。在此情况下，市场仍将观望债市变化。
〞人家是周休二日，我们债市是周休四日，周一和周五量都很少，〞一位大型银行交易员说。
交易员表示，先前10年公债标售结果也并未太偏向多方，只不过市场资金充裕的情况仍持续，部分交易商多是挂着买单等待成交，对利率仍有所坚持。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。
目前美国市场投资者已基本消化美联储本周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。
美国长债收益率上周五跌至数周低位，因油价持续下跌和股市下滑，引发投资者买入相对安全的政府公债。
另一位外商银交易员则表示，目前不论是五年或是10年券的殖利率仍在低档水位。由于今年债市基本走多头行情，交易商大多已有所获利，等待结帐，因此将殖利率向下压低结算的可能不高。
其并称，反倒是观察往年的例子，不乏空头在年底结束前，提前发动将债市行情由多转空，因此仍须小心行情反转的可能性。
交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.735-0.750%；10年公债104/12期殖利率主要交投则料在1.176-1.186%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/13 0.00 0.7400% 0.7300-0.7430% 6.00 10 104/12 -0.90 1.1750% 1.1725-1.1845% 68.00
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选
30 104/11 没有成交
20 104/14 1.7310
10 104/12 1.1750
5 104/13 0.7400
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。