台湾债市：10年公债殖利率随美债小幅收跌，市场观望交投不兴

* 10年公债殖利率随美债小幅收低

* 本周观望美联储及台湾央行的动作

* 明日104/12期殖利率暂看在1.176-1.186%

路透台北12月14日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周一随美债小幅收跌。交易员表示，时序进入年底，交易商意兴阑珊，成交不兴。

他们指出，本周二到周三美国联邦储备理事会将召开议息会议，目前市场多已反应了美国本次将升息的结果；至于台湾央行方面，多数交易商则预估央行将维持利率不变。在此情况下，市场仍将观望债市变化。

〞人家是周休二日，我们债市是周休四日，周一和周五量都很少，〞一位大型银行交易员说。

交易员表示，先前10年公债标售结果也并未太偏向多方，只不过市场资金充裕的情况仍持续，部分交易商多是挂着买单等待成交，对利率仍有所坚持。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

目前美国市场投资者已基本消化美联储本周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。

美国长债收益率上周五跌至数周低位，因油价持续下跌和股市下滑，引发投资者买入相对安全的政府公债。

另一位外商银交易员则表示，目前不论是五年或是10年券的殖利率仍在低档水位。由于今年债市基本走多头行情，交易商大多已有所获利，等待结帐，因此将殖利率向下压低结算的可能不高。

其并称，反倒是观察往年的例子，不乏空头在年底结束前，提前发动将债市行情由多转空，因此仍须小心行情反转的可能性。

交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.735-0.750%；10年公债104/12期殖利率主要交投则料在1.176-1.186%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 0.00 0.7400% 0.7300-0.7430% 6.00 10 104/12 -0.90 1.1750% 1.1725-1.1845% 68.00

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30 104/11 没有成交

20 104/14 1.7310

10 104/12 1.1750

5 104/13 0.7400

3 104/1 没有成交