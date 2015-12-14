路透基点：香港亨得利2.5亿美元首次银团贷款结案--TRLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国际名表销售集团亨得利控股的首次银团贷款已结案，七家银行在银团筹组阶段加入。贷款为2.5亿美元的三年期贷款。

该笔贷款有可能通过绿鞋机制，将额度提高至3.7亿美元。协议料在本月底前签署。

法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。渣打还担任额度代理行。

贷款所筹资金将用于一般企业用途及现有债务的再融资，借款人有尚未偿还的3.5亿美元高收益债券，2018年到期，但可以选择在明年1月提前偿还。

一位消息人士称，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码逾200个基点，此外还有37.5个基点的承诺费。

该公司原名新宇亨得利控股，在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三年期贷款。该交易为银团贷款，但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持这笔港元贷款，而由簿记行法国巴黎银行取消。