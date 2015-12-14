路透基点：香港亨得利2.5亿美元首次银团贷款结案--TRLPC

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国际名表销售集团亨得利控股的首次银团贷款已结案，七家银行在银团筹组阶段加入。贷款为2.5亿美元的三年期贷款。
该笔贷款有可能通过绿鞋机制，将额度提高至3.7亿美元。协议料在本月底前签署。
法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。渣打还担任额度代理行。
贷款所筹资金将用于一般企业用途及现有债务的再融资，借款人有尚未偿还的3.5亿美元高收益债券，2018年到期，但可以选择在明年1月提前偿还。
一位消息人士称，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码逾200个基点，此外还有37.5个基点的承诺费。
该公司原名新宇亨得利控股，在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三年期贷款。该交易为银团贷款，但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持这笔港元贷款，而由簿记行法国巴黎银行取消。
亨得利于2005年在香港证券交易所上市，是全球最大的国际名表零售商，其股东包括斯沃琪和LVMH集团。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。