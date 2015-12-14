金属期市：伦铜由两周高点下跌，因美元走坚

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.2%至每吨4,693美元。周五上涨2.5%，盘中触及11月末以来高点4,736.50美元。
上周铜价攀升，因美元下跌，且投资者在本周美联储议息会议前回补空头。
上海期交所期铜 收高2.1%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和基金经理人削减纽约商品期货交易所(COMEX)铜净空仓。
中国炼铝厂周五承诺本月将进一步减产，且2016年不会增加任何新产能。行业努力推动支撑重挫的铝价。
“中国炼厂年底前将削减50万吨产量的声明，对铝价几乎于事无补。”Triland在一份报告称。“这只是凸显出铝市人气目前有多差。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 高琦/于春红)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。