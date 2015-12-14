金属期市：伦铜由两周高点下跌，因美元走坚

0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.2%至每吨4,693美元。周五上涨2.5%，盘中触及11月末以来高点4,736.50美元。

上周铜价攀升，因美元下跌，且投资者在本周美联储议息会议前回补空头。

上海期交所期铜 收高2.1%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和基金经理人削减纽约商品期货交易所(COMEX)铜净空仓。

中国炼铝厂周五承诺本月将进一步减产，且2016年不会增加任何新产能。行业努力推动支撑重挫的铝价。

“中国炼厂年底前将削减50万吨产量的声明，对铝价几乎于事无补。”Triland在一份报告称。“这只是凸显出铝市人气目前有多差。”(完)

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