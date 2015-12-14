国际油市：油价连续第七日下跌，受供应过剩担忧拖累

自OPEC在12月4日未就产量上限达成新协议以来，两大指标油价每天都在跌。过去六天里，它们分别挫跌了逾13%。

自去年以来，OPEC国家的产量一直接近纪录高位，想通过这个方式将美国页岩油生产商等高成本产油商排挤出市场。

BMI Research在研报中称，OPEC成员国伊朗的制裁一旦解除，它就将提高原油产量，而新供应有可能在明年初入市。

“所有新产量都将用于出口，”BMI Research称。“除了库存释放的供应，到2016年底伊朗能将原油和凝析油日出口量最多增加70万桶。”

摩根士丹利分析师在周一的研报中称，OPEC明年的原油日供应量有可能增加100万桶。

“2016年增加的供应几乎全部将来自伊朗、伊拉克和沙特，”摩根士丹利分析师表示。(完)

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