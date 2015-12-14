国际油市：油价连续第七日下跌，受供应过剩担忧拖累

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
自OPEC在12月4日未就产量上限达成新协议以来，两大指标油价每天都在跌。过去六天里，它们分别挫跌了逾13%。
自去年以来，OPEC国家的产量一直接近纪录高位，想通过这个方式将美国页岩油生产商等高成本产油商排挤出市场。
BMI Research在研报中称，OPEC成员国伊朗的制裁一旦解除，它就将提高原油产量，而新供应有可能在明年初入市。
“所有新产量都将用于出口，”BMI Research称。“除了库存释放的供应，到2016年底伊朗能将原油和凝析油日出口量最多增加70万桶。”
摩根士丹利分析师在周一的研报中称，OPEC明年的原油日供应量有可能增加100万桶。
“2016年增加的供应几乎全部将来自伊朗、伊拉克和沙特，”摩根士丹利分析师表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/白云; 审校 高琦/张若琪)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
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