券商观点：中国经济出现改善迹象，但近期人民币汇率风险明显上升--招商

路透北京12月14日 - 中国招商证券研究报告指出，11月实体经济数据明显好于预期，国内经济呈现出触底企稳的迹象，但近期人民币汇率风险明显上升。而人民币汇率指数推出，是央行继811汇改后，再度向市场传递人民币与美元脱钩的明确信号。

报告称，中国正式发布CFETS人民币汇率指数，意图通过人民币汇率指数来引导市场转变观察人民币汇率的视角。美联储若加息，美元兑人民币汇率不可避免更加弱势，但这一双边汇率不能准确反映人民币汇率的真实水平，人民币汇率指数更加准确和全面反映市场变化情况。

以下是招商证券国际资本与国内流动性监测周报（2015年12月第2周）内容：

11月实体经济数据明显好于预期，国内经济呈现出触底企稳的迹象。核心因素在于消费需求半年以来的稳步回升和基建投资增速的大幅反弹。消费需求反弹推动消费品制造业生产形势持续回暖，而基建投资需求回升，一方面缓解地产投资需求下滑冲击，另一方面也使得主要工业品生产形势有所改善。

11月下旬以来，螺纹钢、动力煤等产品价格走势逐步企稳，上周还有小幅回升。近期土地市场行情明显改善，这有利于明年地产投资的企稳。中国经济有望在明年上半年结束连续下跌状态。

国内经济虽然出现改善迹象，但近期人民币汇率风险明显上升。上周CNY 下跌533个bp。收于6.4553，CNH 收于6.5323，贬值861个bp，二者均创下811汇改以来的最大跌幅，内地香港市场人民币汇差大幅扩大。由于美联储极有可能在下周宣布加息，央行近期在外汇市场暂时按兵不动。

上周五，中国外汇交易中心正式发布CFETS人民币汇率指数。央行意图通过人民币汇率指数来引导市场转变观察人民币汇率的视角。美联储加息后，美元兑人民币汇率不可避免更加弱势，但这一双边汇率不能准确反映人民币汇率的真实水平，人民币汇率指数更加准确和全面反映市场变化情况。这是央行继811汇改后，再度向市场传递人民币与美元脱钩的明确信号。

上周由于OPEC坚持不减产叠加美联储议息会议临近，全球资本市场也出现大幅动荡。原油价格跌至七年以来的最低水平，美国股市大跌，纳斯达克指数跌破5,000点大关，美元指数继续下跌，VIX指数大幅上升。避险需求导致欧美国债收益率大幅下行，美国10年期国债收益率跌至2.13%，跌幅达到15个bp。