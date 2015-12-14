台湾金融：南山人寿续加码国际板债券并邀美国财政部来台发债--董事长

路透台北12月14日 - 台湾大型寿险公司--南山人寿周一称，将持续加码国际板债券，并邀美国财政部来台发行国际板债券，明年经济成长表现较为看好美国、中国及日本，明年台湾经济则仍待观察美中复苏情况。

南山人寿董事长杜英宗今天在一场进口替代记者会及受访时并指出，南山人寿不仅购买国际板债券，还主动邀请大公司，直接跟他们表达将购买多少部位，让他们有信心来台湾发行国际板债券。

“甚至美国财政部派人来跟我们接触，因为我们买了很多美国的债券，我就鼓励他，美国政府也应该来台发行国际板债券。”他说。

至于本周FOMC会议，他则预期本周美国升息最多25个基点，速度不会太快，而市场已率先反应美国12月升息的预期，料美国启动升息后，利率就会回跌，毕竟随着美国升息后，资金回流美国将带动买气。

他透露，南山人寿美元资产投资占比高达70%以上，约2兆(万亿)多台币，毕竟以前销售美元保单及投资国际板美元债券皆不必计入海外投资上限，再加上现有海外投资上限的45%，因此垫高美元资产部位。

此外，他有信心年底南山人寿RBC(资本适足率)维持在250%以上没问题，不过若金管会不调整RBC台股系数，那逢低加码台股的机会就不大。

不动产投资部分，他称，海外不动产投资有透过REITS(不动产投资信托)及私募基金等投资方式去买，比直接购买独栋大厦还赚。

反观台湾房市，他则回应，因国际板债券投报率就高达4-5%，即使不动产投资投报率下限再放宽也不会扩大在台不动产投资。