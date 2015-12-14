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市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 16:15 BJT

《汇市简讯》南非兰特回升，但麻烦远未结束

0756 GMT

* 美元/南非兰特上周五尾盘一度涨3.6%，今日亚洲盘下跌6.6%

* 受政治因素影响 ，但波幅超预期

* 当地交易商离场更是加剧了市场流动性极低的局面

* 即便在当地交易时段内，南非兰特流动性也明显是一大问题

* 美联储尚未启动升息按钮，否则目前的情况可能更糟

* 债券收益率走低，但两年债收益率自12月9日以来仍上涨1.5%

* 预计兰特不会很快企稳，因年底流动性状况往往加剧(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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