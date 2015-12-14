《汇市简讯》南非兰特回升，但麻烦远未结束

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
0756 GMT
* 美元/南非兰特上周五尾盘一度涨3.6%，今日亚洲盘下跌6.6%
* 受政治因素影响 ，但波幅超预期
* 当地交易商离场更是加剧了市场流动性极低的局面
* 即便在当地交易时段内，南非兰特流动性也明显是一大问题
* 美联储尚未启动升息按钮，否则目前的情况可能更糟
* 债券收益率走低，但两年债收益率自12月9日以来仍上涨1.5%
* 预计兰特不会很快企稳，因年底流动性状况往往加剧(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
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