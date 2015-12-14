版本:
中国
债券 | 2015年 12月 14日 星期一 16:24 BJT

南非政经：新上任财长戈尔丹将在1100GMT召开媒体见面会

路透约翰内斯堡12月14日 - 南非财政部周一表示，该国新上任的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)将在周一召开媒体见面会。南非总统祖马周日任命戈尔丹再度出任财长。

戈尔丹曾在2009-2014年期间担任南非财长，之后转任联合执政和传统事务部长，他的职位由前南非财长内内(Nhlanhla Nene)接替。祖马周三晚间解除内内的财长职务，引发市场动荡。 (完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐