版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 16:27 BJT

企业并购：药企阿斯利康确认在洽购同业Acerta，但前景还不确定

路透伦敦12月14日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周一表示，正与药企Acerta Pharma进行洽谈。之前华尔街日报周五报导，阿斯利康在考虑以逾50亿美元收购开发治癌药物的Acerta Pharma。

“阿斯利康证实，其正在研究对Acerta Pharma BV的潜在策略选项。最终是否会达成交易以及交易条款还存在不确定性，”阿斯利康发表简短声明称。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐