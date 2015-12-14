企业并购：药企阿斯利康确认在洽购同业Acerta，但前景还不确定

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透伦敦12月14日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周一表示，正与药企Acerta Pharma进行洽谈。之前华尔街日报周五报导，阿斯利康在考虑以逾50亿美元收购开发治癌药物的Acerta Pharma。
“阿斯利康证实，其正在研究对Acerta Pharma BV的潜在策略选项。最终是否会达成交易以及交易条款还存在不确定性，”阿斯利康发表简短声明称。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
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