亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第三日下跌，受日圆走强及油价大跌拖累

“经历了过去数日的一段持续抛售，目前市场已无买兴，”东京一家经纪公司的消息人士说，“日圆走强和日股疲软也打击市场人气。”

美元兑日圆 报约121.22日圆，周五下午在121.99附近。

日经指数周一跌至六周低位，因全球油价延续跌势，加剧了美联储会议前的投资者紧张情绪。预计美联储本周会升息。

日本央行短观调查报告显示，大型制造业者的信心在第四季保持稳定，且基本上维持乐观的2015/16财年资本支出计划，这让忧心全球不利因素或扰乱脆弱经济复苏的决策者稍感宽心。

由于建筑业需求放缓导致供应持续过剩，11月包括煤炭和钢材在内的中国主要工业大宗商品的产量依然低迷。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨170元人民币，收于每吨10,230元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤116美分，下跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/孙茉莉)