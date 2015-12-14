亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第三日下跌，受日圆走强及油价大跌拖累

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
“经历了过去数日的一段持续抛售，目前市场已无买兴，”东京一家经纪公司的消息人士说，“日圆走强和日股疲软也打击市场人气。”
美元兑日圆 报约121.22日圆，周五下午在121.99附近。
日经指数周一跌至六周低位，因全球油价延续跌势，加剧了美联储会议前的投资者紧张情绪。预计美联储本周会升息。
日本央行短观调查报告显示，大型制造业者的信心在第四季保持稳定，且基本上维持乐观的2015/16财年资本支出计划，这让忧心全球不利因素或扰乱脆弱经济复苏的决策者稍感宽心。
由于建筑业需求放缓导致供应持续过剩，11月包括煤炭和钢材在内的中国主要工业大宗商品的产量依然低迷。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨170元人民币，收于每吨10,230元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤116美分，下跌0.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。