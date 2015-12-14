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市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 16:37 BJT

全球贵金属：12月11日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.62%

路透12月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量持平于周四，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.62%。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,403,987.4 12月11日 20,403,987.4 12月10日 0.0 0.00%

iShares 323,509,334.2 12月11日 321,507,929.2 12月10日 2,001,405.0 0.62%

(完) (编译 张若琪 审校 白云)

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