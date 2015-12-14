全球贵金属：12月11日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增0.62%

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透12月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量持平于周四，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.62%。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,403,987.4 12月11日 20,403,987.4 12月10日 0.0 0.00%
iShares 323,509,334.2 12月11日 321,507,929.2 12月10日 2,001,405.0 0.62%
(完) (编译 张若琪 审校 白云)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
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