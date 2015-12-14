南非金融市场：兰特和股市大涨，之前总统任命戈尔丹为新财长

0716 GMT，南非兰特兑美元 上涨4.53%至15.1700兰特，扳回上周的部分跌幅。在内内被解职以前，兰特报在14.4320。

南非政府公债在盘初也大幅反弹，指标10年期公债收益率 下跌101个基点至9.37%。

不过，若是美联储本周升息，南非市场的这波反弹料将有限。

“市场应会强劲回升，但我不认为将发生全面的回调，因为市场完全失去了对该国领导层的信任，即便环境已有改善。”伦敦野村的分析师Peter Attard Montalto表示。

在内内被解职后，南非银行股 一度下跌近20%，目前回升了12%。截至0734 GMT，南非股市指标股指 上涨2%，报49,051点。（完）