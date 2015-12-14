南非金融市场：兰特和股市大涨，之前总统任命戈尔丹为新财长

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
0716 GMT，南非兰特兑美元 上涨4.53%至15.1700兰特，扳回上周的部分跌幅。在内内被解职以前，兰特报在14.4320。
南非政府公债在盘初也大幅反弹，指标10年期公债收益率 下跌101个基点至9.37%。
不过，若是美联储本周升息，南非市场的这波反弹料将有限。
“市场应会强劲回升，但我不认为将发生全面的回调，因为市场完全失去了对该国领导层的信任，即便环境已有改善。”伦敦野村的分析师Peter Attard Montalto表示。
在内内被解职后，南非银行股 一度下跌近20%，目前回升了12%。截至0734 GMT，南非股市指标股指 上涨2%，报49,051点。（完）
(编译 李爽/高琦 审校 王洋/白云)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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