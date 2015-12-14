《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月14日

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
12月14日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:39时,1港元=0.83327人民币<HKDC NY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 深物业 14.34 8.22 2.09 南玻 11.41 6.85 2.00 深康佳 7.27 4.25 2.05 ST中华 14.31 6.61 2.60 ST中冠 35.41 16.17 2.63 深深宝 16.98 10.33 1.97 深华发 26.90 9.35 3.45 深赤湾 18.92 16.28 1.39 特力 92.42 16.88 6.57 飞亚达 16.57 9.42 2.11 一致药业 66.15 39.82 1.99 深深房 13.57 7.16 2.27 ST盛润 9.14 7.05 1.56 深南电 12.80 6.27 2.45 深纺织 14.08 8.63 1.96 方大集团 10.94 6.98 1.88 深国商 27.40 11.39 2.89 深赛格 11.85 5.60 2.54 宝石 9.32 5.94 1.88 小天鹅 22.22 18.10 1.47 粤高速 6.45 4.03 1.92 晨鸣纸业 8.56 5.49 1.87 ST珠江 10.18 6.71 1.82 美菱电器 7.09 5.21 1.63 大冷股份 17.49 9.29 2.26 粤电力 7.53 5.14 1.76 佛山照明 15.50 8.04 2.31 江铃汽车 31.28 26.17 1.43 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 10.54 5.55 2.28 威孚高科 24.34 20.90 1.40 古井贡酒 32.60 25.13 1.56 ST东海 16.36 7.32 2.68 长安汽车 17.03 16.80 1.22 京东方 3.00 2.36 1.53 鲁泰 14.50 10.80 1.61 本钢板材 5.88 2.88 2.45 张裕 44.30 26.17 2.03 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。