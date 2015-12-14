《汇市简讯》英镑/美元在欧洲盘初下跌0.005美元，美联储为关注焦点

0847 GMT

* 自欧洲盘初跌穿1.52以来已下跌0.005美元

* 市场预期美联储周三将升息25个基点

* 亚洲盘低位1.5180为当前阻力位。今日将有3.1亿英镑的期权到期，行权价在1.5185美元

* 还将有6.36亿英镑、行权价在1.5200美元的期权到期。设在1.5200上方的停止单上周五已触发

* 1.5240为周末前创下的三周高位，1.5125为上周五低位，1.5230为亚洲盘高位

* 英国央行副总裁夏菲克定于1200GMT在伦敦发表讲话。英国将于周二公布通胀数据

(完)

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