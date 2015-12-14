《汇市简讯》英镑/美元在欧洲盘初下跌0.005美元，美联储为关注焦点

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
0847 GMT
* 自欧洲盘初跌穿1.52以来已下跌0.005美元
* 市场预期美联储周三将升息25个基点
* 亚洲盘低位1.5180为当前阻力位。今日将有3.1亿英镑的期权到期，行权价在1.5185美元
* 还将有6.36亿英镑、行权价在1.5200美元的期权到期。设在1.5200上方的停止单上周五已触发
* 1.5240为周末前创下的三周高位，1.5125为上周五低位，1.5230为亚洲盘高位
* 英国央行副总裁夏菲克定于1200GMT在伦敦发表讲话。英国将于周二公布通胀数据
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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