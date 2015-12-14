路透伦敦12月14日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在200日移动均线切入位1.1033下方整固。自该点位的跌势截至目前仍较为温和，仍存在触及9月低位和10月28日高位1.1087/97的空间。目前仍无法排除升向关键阻力位的可能性，该阻力位仍为2014-2015年下降趋势线及55周移动均线切入位1.1193/95。尽管汇价有可能重新测试这些点位，但预计会在此受阻。日内跌势料将在1.0920左右终止，在此下方的支撑位为1.0795以及20日移动均线切入位1.0753，之后是近期低位1.0523。

美元/日圆：已跌至日线云区底部，我们将解除剩余的空头头寸，恢复较长期多头头寸。近期阻力位仍为122.23/122.25。我们的策略将容许汇价跌至支撑线120.18。关键支撑位仍为2012-2015年上行趋势线切入位119.11，我们预计汇价将能守在此水平上方。阻力位见于11月低位122.23，然后是近期高位123.77，之后料将上探125.00/28(8月高位)。

美元/瑞郎：已跌至61.8%回档位0.9802，跌势尚未得到日线相对强弱指标(RSI)确认，我们将考虑开始购回美元看涨头寸。汇价已有小幅反弹，但甚至还不足以攻克第一道阻力位0.9903(8月高点)。我们认为，汇价需回升至1.00以上才能缓解下行压力。跌势方面料将在三个月上行趋势线0.9715和200日移动均线切入位0.9654处获支撑。日内涨势将在0.9903/20受阻，然后是1.00以及关键阻力位1.0295和上周五高点1.0328。若收于该水平上方则有望上探2010-2011年走势的78.6%回档位1.0732。

英镑/美元：英镑继续维持近期回升态势，目前尚无法排除涨至三个月下行趋势线1.5299的可能性。该点位以及200日移动均线切入位1.5322料将构成阻力位。汇价首道支撑位在11月6日低点1.5027，然后是关键支撑位1.4897/60，分别为近期低位及费波纳奇回档位。位于1.4860的支撑位被视为下探4月低点1.4577的最后一道防线。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0953 1.0987 -0.31 -9.46 1.2097

美元/日圆 121.17 120.86 0.26 1.43 119.68

欧元/日圆 132.73 132.88 -0.11 -8.60 144.77

美元/瑞郎 0.9852 0.9829 0.23 -0.90 0.9941

英镑/美元 1.5157 1.5215 -0.38 -2.67 1.5573

美元/加元 1.3710 1.3754 -0.32 18.01 1.1618

澳元/美元 0.7216 0.7186 0.42 -11.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6721 0.6719 0.03 -13.80 0.7797

欧元/瑞郎 1.0793 1.0809 -0.15 -10.25 1.2026

欧元/英镑 0.7226 0.7217 0.12 -6.82 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3272 9.3362 -0.10 -0.87 9.4688

美元/挪威克朗 8.6402 8.6812 -0.47 15.63 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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