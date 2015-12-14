中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透伦敦12月14日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在200日移动均线切入位1.1033下方整固。自该点位的跌势截至目前仍较为温和，仍存在触及9月低位和10月28日高位1.1087/97的空间。目前仍无法排除升向关键阻力位的可能性，该阻力位仍为2014-2015年下降趋势线及55周移动均线切入位1.1193/95。尽管汇价有可能重新测试这些点位，但预计会在此受阻。日内跌势料将在1.0920左右终止，在此下方的支撑位为1.0795以及20日移动均线切入位1.0753，之后是近期低位1.0523。
美元/日圆：已跌至日线云区底部，我们将解除剩余的空头头寸，恢复较长期多头头寸。近期阻力位仍为122.23/122.25。我们的策略将容许汇价跌至支撑线120.18。关键支撑位仍为2012-2015年上行趋势线切入位119.11，我们预计汇价将能守在此水平上方。阻力位见于11月低位122.23，然后是近期高位123.77，之后料将上探125.00/28(8月高位)。
美元/瑞郎：已跌至61.8%回档位0.9802，跌势尚未得到日线相对强弱指标(RSI)确认，我们将考虑开始购回美元看涨头寸。汇价已有小幅反弹，但甚至还不足以攻克第一道阻力位0.9903(8月高点)。我们认为，汇价需回升至1.00以上才能缓解下行压力。跌势方面料将在三个月上行趋势线0.9715和200日移动均线切入位0.9654处获支撑。日内涨势将在0.9903/20受阻，然后是1.00以及关键阻力位1.0295和上周五高点1.0328。若收于该水平上方则有望上探2010-2011年走势的78.6%回档位1.0732。
英镑/美元：英镑继续维持近期回升态势，目前尚无法排除涨至三个月下行趋势线1.5299的可能性。该点位以及200日移动均线切入位1.5322料将构成阻力位。汇价首道支撑位在11月6日低点1.5027，然后是关键支撑位1.4897/60，分别为近期低位及费波纳奇回档位。位于1.4860的支撑位被视为下探4月低点1.4577的最后一道防线。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0953 1.0987 -0.31 -9.46 1.2097
美元/日圆 121.17 120.86 0.26 1.43 119.68
欧元/日圆 132.73 132.88 -0.11 -8.60 144.77
美元/瑞郎 0.9852 0.9829 0.23 -0.90 0.9941
英镑/美元 1.5157 1.5215 -0.38 -2.67 1.5573
美元/加元 1.3710 1.3754 -0.32 18.01 1.1618
澳元/美元 0.7216 0.7186 0.42 -11.66 0.8168
新西兰元/美元 0.6721 0.6719 0.03 -13.80 0.7797
欧元/瑞郎 1.0793 1.0809 -0.15 -10.25 1.2026
欧元/英镑 0.7226 0.7217 0.12 -6.82 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3272 9.3362 -0.10 -0.87 9.4688
美元/挪威克朗 8.6402 8.6812 -0.47 15.63 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。