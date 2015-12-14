台湾汇市：台币收贬逾1角创逾两个月新低，出口商抛汇卖需再现收敛跌幅

* 台币收贬逾1角创逾两个月新低 * 出口商抛汇卖需再现收敛跌幅 * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950 路透台北12月14日 - 台币兑美元 周一收贬逾1角，中止连两日微升，并创逾两个月新低。汇银人 士称，由于投资人担忧美联储升息在即，带动台币随离岸人民币与韩元走贬，惟出口商抛汇卖需再度浮现，令 台币实质汇价贬幅略见收敛。 他们表示，市场普遍预期本周美国FOMC会议将启动升息循环，导致亚洲股汇市双双走疲，且外资连五日卖 超台股累计金额已突破460亿台币，也带弱台股趋跌靠向8,000点大关，此皆拖累台币实质汇价一度跌破32.900 关口，并整日在32.900的低位上下窄幅波动。 〞今天是出口商的舞台，外资一早汇出，看出口商这么多就缩手了。〞一位大型官股银行交易员说。 资金流向方面，他们表示，今日汇市交投转趋活络，随着台币实质汇价跌破32.900，出口商抛汇意愿明显 增温，外资早盘偏向汇出，午后交投方向则不明显，短线台币实质汇价料暂在32.900附近趋弱整理。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不 大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.870/32.910，上日收在33.110。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定将于台湾时间周四凌晨揭晓，变数当前令今日台币兑美元收低 在33.066，此前收盘低点为10月2日的33.156。至于韩元 今则收跌0.5%至1,184.8，上日收报1,179. 5。 今日台币主要交易区间在32.864-32.910，上日在32.789-32.820；交易员预估，明日台币主要交易区间料 在32.850-32.950。 台湾股市周一收挫近1%再创逾三个月新低，为连五日下跌，但仍站稳在8,000点以上。 证交 所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超54.11亿台币，连五个交易日卖超共计462.21亿台币。 新兴亚币周一下跌，中国人民币跌至四年半低点，亚股因美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周利率会议 前的紧张情绪下跌，外界普遍预计美联储本周将升息。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.066 32.965 32.864-33.066 32.900 8.58 4.32 司 元太外汇经纪公 33.065 32.966 32.863-33.065 32.920 3.39 3.67 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.050/0.060 0.045/0.060 美元/台币六个月期 0.020/0.040 0.010/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)