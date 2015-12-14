台湾汇市：台币收贬逾1角创逾两个月新低，出口商抛汇卖需再现收敛跌幅

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 台币收贬逾1角创逾两个月新低 * 出口商抛汇卖需再现收敛跌幅 * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950 路透台北12月14日 - 台币兑美元 周一收贬逾1角，中止连两日微升，并创逾两个月新低。汇银人 士称，由于投资人担忧美联储升息在即，带动台币随离岸人民币与韩元走贬，惟出口商抛汇卖需再度浮现，令 台币实质汇价贬幅略见收敛。 他们表示，市场普遍预期本周美国FOMC会议将启动升息循环，导致亚洲股汇市双双走疲，且外资连五日卖 超台股累计金额已突破460亿台币，也带弱台股趋跌靠向8,000点大关，此皆拖累台币实质汇价一度跌破32.900 关口，并整日在32.900的低位上下窄幅波动。 〞今天是出口商的舞台，外资一早汇出，看出口商这么多就缩手了。〞一位大型官股银行交易员说。 资金流向方面，他们表示，今日汇市交投转趋活络，随着台币实质汇价跌破32.900，出口商抛汇意愿明显 增温，外资早盘偏向汇出，午后交投方向则不明显，短线台币实质汇价料暂在32.900附近趋弱整理。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不 大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.870/32.910，上日收在33.110。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定将于台湾时间周四凌晨揭晓，变数当前令今日台币兑美元收低 在33.066，此前收盘低点为10月2日的33.156。至于韩元 今则收跌0.5%至1,184.8，上日收报1,179. 5。 今日台币主要交易区间在32.864-32.910，上日在32.789-32.820；交易员预估，明日台币主要交易区间料 在32.850-32.950。 台湾股市周一收挫近1%再创逾三个月新低，为连五日下跌，但仍站稳在8,000点以上。 证交 所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超54.11亿台币，连五个交易日卖超共计462.21亿台币。 新兴亚币周一下跌，中国人民币跌至四年半低点，亚股因美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周利率会议 前的紧张情绪下跌，外界普遍预计美联储本周将升息。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.066 32.965 32.864-33.066 32.900 8.58 4.32 司 元太外汇经纪公 33.065 32.966 32.863-33.065 32.920 3.39 3.67 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.050/0.060 0.045/0.060 美元/台币六个月期 0.020/0.040 0.010/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。