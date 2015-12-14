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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 17:18 BJT

台湾汇市：台币收贬逾1角创逾两个月新低，出口商抛汇卖需再现收敛跌幅

* 台币收贬逾1角创逾两个月新低
    * 出口商抛汇卖需再现收敛跌幅
    * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950

    路透台北12月14日 - 台币兑美元 周一收贬逾1角，中止连两日微升，并创逾两个月新低。汇银人
士称，由于投资人担忧美联储升息在即，带动台币随离岸人民币与韩元走贬，惟出口商抛汇卖需再度浮现，令
台币实质汇价贬幅略见收敛。  
    
    他们表示，市场普遍预期本周美国FOMC会议将启动升息循环，导致亚洲股汇市双双走疲，且外资连五日卖
超台股累计金额已突破460亿台币，也带弱台股趋跌靠向8,000点大关，此皆拖累台币实质汇价一度跌破32.900
关口，并整日在32.900的低位上下窄幅波动。
    
    〞今天是出口商的舞台，外资一早汇出，看出口商这么多就缩手了。〞一位大型官股银行交易员说。

    资金流向方面，他们表示，今日汇市交投转趋活络，随着台币实质汇价跌破32.900，出口商抛汇意愿明显
增温，外资早盘偏向汇出，午后交投方向则不明显，短线台币实质汇价料暂在32.900附近趋弱整理。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不
大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.870/32.910，上日收在33.110。
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定将于台湾时间周四凌晨揭晓，变数当前令今日台币兑美元收低
在33.066，此前收盘低点为10月2日的33.156。至于韩元 今则收跌0.5%至1,184.8，上日收报1,179.
5。 
    
    今日台币主要交易区间在32.864-32.910，上日在32.789-32.820；交易员预估，明日台币主要交易区间料
在32.850-32.950。
    
    台湾股市周一收挫近1%再创逾三个月新低，为连五日下跌，但仍站稳在8,000点以上。 证交
所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超54.11亿台币，连五个交易日卖超共计462.21亿台币。 
   
    新兴亚币周一下跌，中国人民币跌至四年半低点，亚股因美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周利率会议
前的紧张情绪下跌，外界普遍预计美联储本周将升息。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.066     32.965   32.864-33.066  32.900    8.58   4.32
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.065     32.966   32.863-33.065  32.920    3.39   3.67
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.050/0.060           0.045/0.060
 美元/台币六个月期            0.020/0.040           0.010/0.035
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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