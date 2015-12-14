欧元债市：公债收益率上涨，美联储会议盖过法国与西班牙政局影响

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
周日的调查显示，西班牙新的政治力量--“我们可以”(Podemos)政党和公民党(Ciudadanos)获得更多支持，从而加强了有关没有一个政党能赢得多数的预期。
四党竞争的局面引发了人们对西班牙政局稳定的担忧。
欧洲今年进行的选举，包括希腊和葡萄牙大选，都未对市场造成什么影响，因为欧洲央行的买债计划和美联储一再推迟的升息行动，才是市场的关注焦点。
荷兰合作银行的资深市场分析师Elwin de Groot表示，“市场聚焦于其它更重要的事件，比如即将到来的美联储升息。”
德国10年期公债收益率 上涨3个基点至0.57%，法国和西班牙的10年期公债收益率 亦上涨约3个基点，分别报0.90%和1.66%。（完）
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(编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉/张若琪)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5