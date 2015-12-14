欧元债市：公债收益率上涨，美联储会议盖过法国与西班牙政局影响

周日的调查显示，西班牙新的政治力量--“我们可以”(Podemos)政党和公民党(Ciudadanos)获得更多支持，从而加强了有关没有一个政党能赢得多数的预期。

四党竞争的局面引发了人们对西班牙政局稳定的担忧。

欧洲今年进行的选举，包括希腊和葡萄牙大选，都未对市场造成什么影响，因为欧洲央行的买债计划和美联储一再推迟的升息行动，才是市场的关注焦点。

荷兰合作银行的资深市场分析师Elwin de Groot表示，“市场聚焦于其它更重要的事件，比如即将到来的美联储升息。”

德国10年期公债收益率 上涨3个基点至0.57%，法国和西班牙的10年期公债收益率 亦上涨约3个基点，分别报0.90%和1.66%。（完）

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