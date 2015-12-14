更新版 1-中国汇市：人民币连七日收跌创近四年半新低，汇率指数发布加剧贬值预期

* 人民币连七日收跌，刷新近四年半低点 * 两岸点差扩大至逾900点 * 人民币汇率指数加剧市场贬值预期 * 央行干预市场引导汇率预期 (新增收盘报价) 路透北京12月14日 - 人民币兑美元即期 周一连续第七日收贬，并刷新近四 年半新低，盘中最低触及6.4665元，今日中间价连六日下跌再创811以来新低。交易员称， 上周五推出的人民币汇率指数令市场贬值预期浓厚，央行旋即出手维稳，令汇市跌幅收窄， 短期看人民币仍将持续走贬。 中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.4 5%。 交易员称，人民币指数给市场造成人民币将对美元贬值的预期，市场出现了一定恐慌， 购汇盘大幅增加。后央行出手干预市场预期令即期汇跌幅收窄，市场继续揣测央行意图。不 过境内外价差持续走阔至逾900点，提振套利交易，亦增加在岸人民币汇价贬值压力。 “最近贬了这么多，感觉央妈之前讲的都没有理由，现在出了这个人民币汇率指数， 不知道央妈是不是在看这个东西，可能它也是给自己找个台阶下，...如果是这样，近期看 贬的会更多。”一股份行交易员称。 交易员并称，市场看贬人民币的预期很强，都不愿意持有美元空头，加上离岸人民币近 期贬值幅度更大，令境内外价差扩大，即使央妈在即期市场控制贬值幅度，也无法阻止客盘 套利，客盘购汇力量亦会推动人民币持续贬值。 在人民币贬值趋势很明确的前提下，商业银行也不愿意留美元空头，一方面有政策限制 ，也存在利润方面的压力。 中国央行周一公布，11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月 降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。今年迄今央行口径外占仅在1月和10月录得增长。 12月11日，中国外汇交易中心在中国货币网正式发布CFETS人民币汇率指数。 中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础 。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加 上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。该文稍后被中国央行网站转发。 全球汇市方面，美元指数周一微升，多数主要货币均在区间波动，投资者关注美联储本 周政策会议，预计其将启动加息进程。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4591 6.4553 -0.06% 中间价 6.4495 6.4358 -0.21% 成交额 246.18亿美元 223亿美元 日内波动幅度(pips) 140 日高6.4525 日低6.4665 今年以来升贬幅度 -3.95% 2005年汇改以来升贬幅度 28.14% 1年期美元/人民币掉期 +1,090 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5505 6.5273 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7625 6.7665 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4583。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。 (发稿 孙琦子/李文科; 审校 杨淑祯)