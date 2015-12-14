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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 17:24 BJT

《全球汇市》美元微升，交易员为美联储启动加息做准备

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0957 1.0987 -0.27 -9.42 1.2097

美元/日圆 121.09 120.86 0.19 1.36 119.68

欧元/日圆 132.66 132.88 -0.17 -8.63 144.77

美元/瑞郎 0.9853 0.9829 0.24 -0.89 0.9941

英镑/美元 1.5151 1.5215 -0.42 -2.71 1.5573

美元/加元 1.3720 1.3754 -0.25 18.09 1.1618

澳元/美元 0.7210 0.7186 0.33 -11.73 0.8168

新西兰元/美元 0.6713 0.6719 -0.09 -13.90 0.7797

欧元/瑞郎 1.0795 1.0809 -0.13 -10.24 1.2026

欧元/英镑 0.7232 0.7217 0.21 -6.74 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3239 9.3362 -0.13 -0.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.6370 8.6812 -0.51 15.59 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/汪红英/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉/张若琪)

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