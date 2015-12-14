《全球汇市》美元微升，交易员为美联储启动加息做准备

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0957 1.0987 -0.27 -9.42 1.2097
美元/日圆 121.09 120.86 0.19 1.36 119.68
欧元/日圆 132.66 132.88 -0.17 -8.63 144.77
美元/瑞郎 0.9853 0.9829 0.24 -0.89 0.9941
英镑/美元 1.5151 1.5215 -0.42 -2.71 1.5573
美元/加元 1.3720 1.3754 -0.25 18.09 1.1618
澳元/美元 0.7210 0.7186 0.33 -11.73 0.8168
新西兰元/美元 0.6713 0.6719 -0.09 -13.90 0.7797
欧元/瑞郎 1.0795 1.0809 -0.13 -10.24 1.2026
欧元/英镑 0.7232 0.7217 0.21 -6.74 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3239 9.3362 -0.13 -0.90 9.4688
美元/挪威克朗 8.6370 8.6812 -0.51 15.59 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/汪红英/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉/张若琪)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。