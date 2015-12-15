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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2015年12月15日至2016年2月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：    

    * 12月14日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    12/17  1700(预)       重贴现率    第四季  1.750%*                   1.750%
    * 12月21日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    12/21      1600       外销订单      11月       --                    -5.3%
                          年变动率                     
    12/22      0830     季调失业率      11月       --                    3.79%
    12/23      1600   工业生产指数      11月       --                   -6.15%
    12/24      1620       M2年增率      11月       --                   +6.58%
    * 1月4日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
      1/5      1610       外汇存底    12月底       --           4,246.11亿美元
      1/6      0830   消费者物价指      12月       --                   +0.53%
                           数(CPI)                     
      1/8      1600           出口      12月       --                   -16.9%
    * 2月22日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     2/23      1620         经常帐    第四季       --          顺差196.7亿美元
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --        --     经济成长率    第四季       --                   -0.63%
                                                                (第三季统计值)
  
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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