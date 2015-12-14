路透基点：飞机租赁公司Goshawk贷款案吸引近10家银行加入--TRLPC

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，飞机租 赁公司Goshawk Aviation Ltd至多4.7亿美元的八年期贷款，在一般银团 阶段吸引近10家银行加入。 Goshawk仍在等待另外一两家银行于结束筹组银团前加入。消息人士 称，这笔航空贷款预计在月底前举行签约。 贷款规模可能变动，可能低至3.03亿美元，为购买11架飞机提供融资 ，也可能高至4.7亿美元，用于购买17架飞机，而且该交易可能包括已经 从空客和波音买入的飞机以及其他正在购买阶段的飞机。 法国外贸银行(Natixis)为这项分期偿还贷款担任独家牵头行兼簿记 行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，平均期限 为六年。飞机将作为抵押品。 借款人为荷兰公司Blue Agave Dutch Aviation BV。Goshawk为贷款 担保人。 银行受邀以三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上为安排行，获最 高综合收益181.67个基点，费用为70个基点；承贷5,000万-7,400万美元 为协办行，综合收益180个基点，费用为60个基点；承贷低于5,000万美元 为经理行，综合收益178.33个基点，费用为50个基点。 总部位于都柏林的Goshawk成立于2013年11月，预定机队为56架飞机 ，多数已交机。Goshawk由周大福企业有限公司、新创建集团有限公司和I nvestec Bank Plc共同拥有。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。