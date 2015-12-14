路透基点：飞机租赁公司Goshawk贷款案吸引近10家银行加入--TRLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，飞机租 赁公司Goshawk Aviation Ltd至多4.7亿美元的八年期贷款，在一般银团 阶段吸引近10家银行加入。 Goshawk仍在等待另外一两家银行于结束筹组银团前加入。消息人士 称，这笔航空贷款预计在月底前举行签约。 贷款规模可能变动，可能低至3.03亿美元，为购买11架飞机提供融资 ，也可能高至4.7亿美元，用于购买17架飞机，而且该交易可能包括已经 从空客和波音买入的飞机以及其他正在购买阶段的飞机。 法国外贸银行(Natixis)为这项分期偿还贷款担任独家牵头行兼簿记 行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，平均期限 为六年。飞机将作为抵押品。 借款人为荷兰公司Blue Agave Dutch Aviation BV。Goshawk为贷款 担保人。 银行受邀以三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上为安排行，获最 高综合收益181.67个基点，费用为70个基点；承贷5,000万-7,400万美元 为协办行，综合收益180个基点，费用为60个基点；承贷低于5,000万美元 为经理行，综合收益178.33个基点，费用为50个基点。 总部位于都柏林的Goshawk成立于2013年11月，预定机队为56架飞机 ，多数已交机。Goshawk由周大福企业有限公司、新创建集团有限公司和I nvestec Bank Plc共同拥有。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)