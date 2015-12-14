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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 17:27 BJT

更新版 1-印度经济：11月批发(趸售)价格同比降1.99%，但食品价格上涨

(新增细节)

路透新德里12月14日 - 印度11月批发(趸售)价格连续第13个月下跌，但食品价格大涨且数百万政府职员涨薪在即，可能会令政策制定者对潜在通胀风险忧心忡忡。

周一公布的政府数据显示，印度11月批发价格指数(WPI) 较上年同期下降1.99%，受油价暴跌拖累。此前路透调查预估下降2.80%。

11月食品批发价格较上年同期上涨5.20%，10月的初步数据为上涨2.44%。

1200GMT将公布印度11月消费者物价指数(CPI)。该数据是印度央行制定货币政策的重要参考指标。

市场预期，印度11月CPI连续第四个月上涨，在食品价格上涨支撑下较上年同期涨5.4%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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