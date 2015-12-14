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债券 | 2015年 12月 14日 星期一 17:25 BJT

标题新闻：意大利11月HICP终值为环比下滑0.4%，同比上升0.2%--统计局

注：消费者物价调和指数(HICP)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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