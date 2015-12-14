中国经济：至11月底PPP已签约项目329个，占推介数量逾三成--发改委

路透北京12月14日 - 中国国家发展改革委周一称，今年5月，发改委建立了首个国家部委层面PPP(政府和社会资本合作)项目库，向社会公开推介了1,043个项目、总投资1.97万亿元人民币。截至11月底，已签约项目329个，占推介项目数量的比例为31.5%。

从行业分布看，签约项目主要集中在市政设施、公共服务、交通设施等领域。329个项目中，污水、垃圾处理项目104个，占31.6%；供水、供热、燃气等项目61个，占18.5%；学校、医院、体育等项目41个，占12.5%；铁路、公路、港口等项目38个，占11.6%。

从投资规模看，1亿元以下的项目65个，占签约项目的比例为19.7%；1-10亿元项目177个，占53.8%；10-50亿元项目58个，占17.6%；50亿元及以上项目29个，占8.9%。10亿元以下项目占73.5%，投资规模最大的为北京地铁16号线，项目总投资495亿元。

中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入 。