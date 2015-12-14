欧洲汇市：英镑由三周高点回落，关注英国通胀和薪资数据

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
英镑兑美元 下跌0.5%至1.5151美元，周五曾创下三周高点1.5240，交易员称，英镑下跌是因为亚洲投资者稍早抛售所致。
欧元兑英镑 涨0.1%至0.7226英镑。
“英镑/美元本周风险偏向下行，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的外汇策略师John Hardy说，“利差一直表明英镑应该下跌，虽然英国数据可能有一些影响，但影响更大的将是美联储利率决定。”
大多数投资者预计英国央行要到2016年末才会升息，而市场几乎肯定美联储将在本周升息。这可能会支撑美元和美国公债收益率(殖利率)。
除了英国利率前景的不确定性，投资者也对英国拟进行的脱欧公投感到担忧。很多投资者寻求在外汇选择权(期权)市场对冲英国脱欧的风险。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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