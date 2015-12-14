欧洲汇市：英镑由三周高点回落，关注英国通胀和薪资数据

英镑兑美元 下跌0.5%至1.5151美元，周五曾创下三周高点1.5240，交易员称，英镑下跌是因为亚洲投资者稍早抛售所致。

欧元兑英镑 涨0.1%至0.7226英镑。

“英镑/美元本周风险偏向下行，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的外汇策略师John Hardy说，“利差一直表明英镑应该下跌，虽然英国数据可能有一些影响，但影响更大的将是美联储利率决定。”

大多数投资者预计英国央行要到2016年末才会升息，而市场几乎肯定美联储将在本周升息。这可能会支撑美元和美国公债收益率(殖利率)。

除了英国利率前景的不确定性，投资者也对英国拟进行的脱欧公投感到担忧。很多投资者寻求在外汇选择权(期权)市场对冲英国脱欧的风险。(完)

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