中国个股：哈萨克斯坦与中资企业签署40亿美元协议，涉及能源和通讯领域

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透阿拉木图12月14日 - 哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna周一表示，该国与中资企业签署了总计价值40亿美元的协议，涉及油气、通讯和核电领域。
该基金在一份声明中称，哈萨克斯坦国有油企KazMunayGaz 与中国石油化工股份有限公司签署备忘录，在勘探开发石油、石化和可再生能源领域展开合作。
铀矿企业Kazatomprom和中国广核电力股份有限公司则同意组建一个工厂，生产燃料组分，并共同勘探铀储备。
哈萨克斯坦电讯企业Kazakhtelecom与中国电信国际有限公司签署了备忘录，对哈萨克斯坦农村地区的固线通讯网络升级。
Samruk-Kazyna未提供其他详细信息。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。