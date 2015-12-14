中港证券：奕丰香港正与多家内地基金公司筹备首批南下互认基金上架

路透香港12月14日 - 中国与香港首批基金互认名单将于本月出炉。新加坡奕丰集团 的香港分支--奕丰香港周一称，该公司正与多家内地的基金公司筹备第一批南下互认基金上架，预料最快明年初可以开始销售。

奕丰香港为网上基金分销平台，除了可以销售南下基金外，其于深圳前海的子公司奕丰科技服务10月获得中国证监会发出基金销售业务资格，可以在内地销售公募基金及北上基金。

该公司大中华区域董事张启华在记者会上称，正与多家基金公司筹备把第一批互认基金上架，预料监管部门公布首批基金名单后1-2个月可以开始销售。

但他指出，基金互认尚有一些操作细节需要厘清，例如税务上投资者会否如RQFII/沪港通一样获得内地豁免征税，而香港总代理或销售机构向内地基金公司提供的服务会否被内地税务机关征税。

中国证监会与香港证监会今年5月联合公布基金互认规定，7月正式实施，初始投资额度为内地与香港的资金进出各3,000亿元人民币。香港证监会此前表示，预期本月底前将公布首批获认可的基金名单。

张启华称，由于中港基金行业的营运差异，加上跨境交易的额外流程，部分南下基金需要外判在香港的中后台营运工作，奕丰香港因此推出Sub-Transfer Agency（Sub-TA）服务，为南下基金提供跨境交易处理及清算等服务，助内地基金公司降低在香港的营运成本。

有别于沪港通在一个封闭系统内交易，南下基金可以通过境内基金境外总代理、Sub-TA以及金管局CMU系统进行分销，但张启华估计，前两者会获普遍采用，因与香港目前的基金销售模式比较接近。（完）