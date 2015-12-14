马来西亚期市：棕榈油期货收低，因需求迟滞且原油走势疲弱

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透吉隆坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，从前一交易日触及的两个月高位回落，因棕榈油需求迟滞及原油价格疲弱抑制了涨势。
指标2月棕榈油合约 跌1.6%，收报每吨2,402马币(555.50美元)。该合约上周五收高2.7%，报2,441马币。
今日成交量为38,812口。
“需求还没有出现，这是市场今天走软的主要原因。原油走势亦受抑，这将在一段时间内抑制棕榈油价格，”吉隆坡一交易商称。
“在我们看到有持续的需求出现前，市场应下跌。”
据上周四政府公布的数据，全球第二大棕榈油生产国--马来西亚11月棕榈油出货量下降12.4%至150万吨。
船货验证机构亦公布，12月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降33-35%。
原油价格周一连续第七日下跌，为2014年中期以来最长跌势，因国际能源署(IEA)预计供应增加，这打压了油价。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。