马来西亚期市：棕榈油期货收低，因需求迟滞且原油走势疲弱

路透吉隆坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，从前一交易日触及的两个月高位回落，因棕榈油需求迟滞及原油价格疲弱抑制了涨势。

指标2月棕榈油合约 跌1.6%，收报每吨2,402马币(555.50美元)。该合约上周五收高2.7%，报2,441马币。

今日成交量为38,812口。

“需求还没有出现，这是市场今天走软的主要原因。原油走势亦受抑，这将在一段时间内抑制棕榈油价格，”吉隆坡一交易商称。

“在我们看到有持续的需求出现前，市场应下跌。”

据上周四政府公布的数据，全球第二大棕榈油生产国--马来西亚11月棕榈油出货量下降12.4%至150万吨。

船货验证机构亦公布，12月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降33-35%。

原油价格周一连续第七日下跌，为2014年中期以来最长跌势，因国际能源署(IEA)预计供应增加，这打压了油价。(完)

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