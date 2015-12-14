国际油市：亚洲柴油价差下跌，因台湾现货供应增多

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透新加坡12月14日 - 亚洲柴油价差周一下跌，行业消息人士称，因台湾有更多现货供应，而且总体来说全球处于供应过剩的形势，因欧美今年为暖冬。
“目前，即使已进入冬季，中质馏分油市场看上去也偏空，”北亚一交易商称。
交易商称，炼厂仍在高速运转，因汽油利润率较高，这也增加了柴油和航煤的供应量。
“炼厂应该正在设法让汽油产量最大化，”上述第一位交易商称。
交易商称，台塑石化求售1月船期的超低硫柴油船货，这亦将增加供应过剩情况。
一位行业消息人士称，该炼厂料将在1月出运23艘中程柴油船货，包括4艘含硫10ppm柴油，4艘含硫50ppm柴油以及15艘含硫500ppm柴油。
新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易和一笔航煤交易。
维多从中石油买入10万桶航煤，船期为1月1至5日，价格为较12月30日至1月6日新加坡平均报价持平。
联合石化向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500ppm柴油船货，船期为1月3至7日，价格为较新加坡报价每桶升水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。