国际油市：亚洲柴油价差下跌，因台湾现货供应增多

路透新加坡12月14日 - 亚洲柴油价差周一下跌，行业消息人士称，因台湾有更多现货供应，而且总体来说全球处于供应过剩的形势，因欧美今年为暖冬。

“目前，即使已进入冬季，中质馏分油市场看上去也偏空，”北亚一交易商称。

交易商称，炼厂仍在高速运转，因汽油利润率较高，这也增加了柴油和航煤的供应量。

“炼厂应该正在设法让汽油产量最大化，”上述第一位交易商称。

交易商称，台塑石化求售1月船期的超低硫柴油船货，这亦将增加供应过剩情况。

一位行业消息人士称，该炼厂料将在1月出运23艘中程柴油船货，包括4艘含硫10ppm柴油，4艘含硫50ppm柴油以及15艘含硫500ppm柴油。

新加坡现货市场上，达成一笔柴油交易和一笔航煤交易。

维多从中石油买入10万桶航煤，船期为1月1至5日，价格为较12月30日至1月6日新加坡平均报价持平。

联合石化向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500ppm柴油船货，船期为1月3至7日，价格为较新加坡报价每桶升水0.20美元。(完)

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